FLEC-FAC denuncia morte de cinco civis em Cabinda e aumento da repressão

A Frente de Libertação do Estado de Cabinda-Forças Armadas de Cabinda (FLEC-FAC) denunciou hoje o aumento da repressão do Governo angolano, a pretexto da pandemia de covid-19, com a morte de cinco civis, e ameaça retomar os combates.