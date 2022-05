Durante 12 dias, a 45.ª edição do FITEI terá três estreias nacionais e oito estreias absolutas, num total de 16 espetáculos espalhados por salas do Porto, Vila Nova de Gaia, Matosinhos e Viana do Castelo.

A edição deste ano, que mantém o formato 'streaming' herdado do período associado à pandemia da covid-19, arranca com o espetáculo "Bloom!", do encenador Miguel Loureiro, peça que se estreou em abril no Centro Cultural de Belém, em Lisboa.

Na conferência de apresentação pública da programação, o diretor artístico do FITEI, Gonçalo Amorim, descreveu o festival deste ano como "uma edição compacta".

"A 45.ª edição do FITEI coloca-se entre o luto, a disforia e o prazer. A edição deste ano é inquieta e imagina os futuros possíveis e os necessários", disse o diretor artístico, na altura.

Sobre o recurso ao 'streaming', a organização referiu que este formato se revelou "um enorme sucesso nas anteriores edições", por permitir que "os espetáculos cheguem aos quatro cantos do mundo".

Outro dos destaques é o espetáculo "Dragón", do dramaturgo chileno Guillermo Calderón, que sobe ao palco do TNSJ no fim de semana, dando a conhecer "um momento de crise criativa e amorosa de um grupo de artistas", conforme contou Gonçalo Amorim, na apresentação a 06 de abril.

No que diz respeito a estreias nacionais, destaque para "Fuck me", que fala da vida da bailarina e coreógrafa Marina Otero (Argentina), e que vai estar em cena a 17 de maio no Rivoli.

Já o Teatro Constantino Nery, em Matosinhos, acolhe a 18 de maio, "Orgia", de Nuno M. Cardoso, com Beatriz Batarda, Albano Jerónimo e Marina Leonardo na interpretação.

Segue-se "Fabulamãe", com encenação e interpretação de Teresa Arcanjo e texto de Pedro Galiza, sobe ao palco do Teatro Campo Alegre, no Porto, nos dias 20 e 21 de maio.

A 22 de maio, o FITEI encerra com "Othello", de Marta Prazos (Galiza/Espanha), uma coprodução da Voadora, Teatro de La Abadia, TNSJ e Mit Ribadavia.

Pelo meio há ainda espetáculos de companhias como o Teatro do Frio, Assédio, Palmilha Dentada, entre outros.

PFT (CCM) // TDI

Lusa/Fim