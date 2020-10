Segundo uma nota do Ministério da Saúde de Cabo Verde, o acordo de financiamento, assinado na quinta-feira pelo ministro Arlindo do Rosário e pelo representante da OMS no arquipélago, Hernando Agudelo, visa ainda apoiar medidas como a comunicação de risco e envolvimento comunitário, ao nível dos recursos humanos e no tratamento dos doentes, entre outras vertentes para "melhorar a capacidade de resposta" à pandemia.

Citado no comunicado, o ministro da Saúde refere que o Governo está a trabalhar com a OMS para que "logo assim que a vacina [para a covid-19]" for testada "de forma segura", possa ser disponibilizada no país.

"Enquanto isso, continuaremos com a estratégia que é universal, que consiste em procurar, testar, isolar e acompanhar os casos", sustentou Arlindo do Rosário.

Segundo o Ministério da Saúde, além deste acordo de financiamento, a OMS entregou na quinta-feira vários donativos a Cabo Verde, nomeadamente uma ambulância para permitir a "vigilância dos casos suspeitos, dos contactos, bem como o seguimento domiciliário dos casos de covid-19" no arquipélago, além de equipamentos de proteção individual para os profissionais de saúde.

Cabo Verde regista um acumulado de 8.603 casos de covid-19 diagnosticados desde 19 de março, que provocaram 95 óbitos.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 1,1 milhões de mortos e mais de 45,1 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

