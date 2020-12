O Berlinale World Cinema Fund, atualmente com uma dotação de 592 mil euros, apoiará o projeto da longa-metragem de ficção "O ancoradouro do tempo", de Sol de Carvalho, com 30 mil euros.

O projeto é uma adaptação do livro "A varanda do Frangipani", de Mia Couto, com argumento coassinado pelo escritor moçambicano, e contará com coprodução entre Moçambique, Angola e Portugal, pela Real Ficção.