Com direção da programadora portuguesa Cíntia Gil, que assumiu o cargo em novembro passado, o Sheffield Doc/Fest começará a 10 de junho com exibições online, por subscrição e apenas para público no Reino Unido, e prosseguirá no outono com sessões de cinema em sala, mas tendo em conta as medidas restritivas motivadas pela pandemia.

De acordo com o programa hoje anunciado, foram selecionadas as produções portuguesas "A nossa terra, o nosso altar", de André Guiomar, sobre o Bairro do Aleixo, no Porto, e que cumpre a estreia internacional, e o documentário de traços biográficos "A metamorfose dos pássaros", de Catarina Vasconcelos, inspirado na família.

Em comunicado e associando-se ao movimento antirracista "Black Lives Matter", Cíntia Gil explica que a programação deste ano é um contributo para tentar alterar "a falha sistémica das instituições e das nações" e "resistir às ideias hegemónicas sobre o cinema".

Cíntia Gil assumiu a direção do festival de Sheffield depois de ter codirigido, durante vários anos, o festival DocLisboa.

