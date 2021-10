Segundo a Associação de Desenvolvimento Turístico Aldeias Históricas de Portugal, o filme "De Corpo e Alma", nomeado para os "World's Best Tourism Film Awards -- CIFFT Circuit", realizado por Telmo Martins, venceu o prémio "CIFFT Best World Tourism Film 'People's Choice' Award 2021", tendo sido a produção mais votada, com 8.133 votos em 30 países.

"Com uma narrativa marcante e personagens que fizeram História, como os reis D. Dinis, D. João, e Pedro Álvares Cabral, que descobriu o Brasil e nasceu e cresceu em Belmonte, uma das 12 Aldeias Históricas de Portugal, o filme 'De Corpo e Alma' leva o espetador numa viagem intensa pelas Aldeias Históricas de Portugal, explorando a visão, a audição e o coração", refere a fonte em comunicado enviado à agência Lusa.

Dalila Dias, coordenadora executiva das Aldeias Históricas de Portugal, citada na nota, considera que "as conquistas na vida das Aldeias Históricas de Portugal são o pretérito perfeito e imperfeito" e "a prova mais evidente de que as conquistas continuam é o prémio 'Melhor Filme de Turismo do Mundo - People´s Choice'".

"É uma forma de fazermos jus aos nossos antepassados pelo legado, de agradecermos às comunidades que habitam nas Aldeias Históricas e de consciencializarmos as gerações mais novas para fazerem perdurar esta identidade", acrescentou, na reação ao prémio.

A responsável sublinha que através da sétima arte é possível "imortalizar as histórias e estórias de 12 Aldeias Históricas de Portugal - um destino que são 12".

"Acreditamos que o prémio Melhor Filme de Turismo do Mundo - People´s Choice em muito contribuirá para o robustecimento das indústrias culturais e criativas no território", acrescentou.

O realizador Telmo Martins, da Lobby Films and Advertising, comentou que "vencer uma competição deste altíssimo nível, com reconhecimento a nível mundial e comparada aos Óscares dos Filmes de Turismo" o deixa "profundamente feliz e com a sensação de dever cumprido".

"Este prémio atesta, ainda, a qualidade do filme produzido, entre tantos de grande qualidade. Inevitavelmente, não nos podemos esquecer que o objetivo da produção deste filme é promover o incrível produto 'Aldeias Históricas de Portugal', a sua identidade, história, beleza e atmosfera. São realmente 12 aldeias únicas no mundo, que chegam mais longe e permitem uma gigante promoção com este valioso prémio", remata.

O filme das Aldeias Históricas de Portugal "sagrou-se vencedor face a uma forte concorrência: nesta 4.ª edição do prémio CIFFT 'People's Choice', concorreram 40 vídeos de 16 países, alcançando quase 46 mil votos em 30 países", acrescenta a Associação de Desenvolvimento Turístico que reúne as aldeias de Almeida, Belmonte, Castelo Mendo, Castelo Novo, Castelo Rodrigo, Idanha-a-Velha, Linhares da Beira, Marialva, Monsanto, Piódão, Sortelha e Trancoso.

O filme "De Corpo e Alma" é uma iniciativa apoiada pelo Centro 2020, Portugal 2020 e Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, através do Programa de Valorização Económica de Recursos Endógenos (PROVERE).

ASR // SSS

Lusa/Fim