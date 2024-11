'An Unfinished Film' (Um Filme Inacabado), do realizador chinês Lou Ye, cujas obras foram censuradas várias vezes na China, venceu no sábado o prémio de melhor realizador e melhor longa-metragem de ficção.

A película acompanha uma equipa de filmagem que se desloca até às proximidades de Wuhan para terminar a gravação de um filme e acaba presa pelas restrições impostas na cidade do centro da China, considerada pelos cientistas o ponto de origem da pandemia.

Ma Yingli, produtor da longa-metragem, recebeu o prémio de melhor realizador e leu um comunicado em nome de Lou Ye, que garantiu que Um Filme Inacabado foi o seu "trabalho mais singular até à data".

'Bel Ami' (Bom Amigo), um filme satírico sobre relações entre pessoas do mesmo sexo do realizador chinês Geng Jun, arrecadou os prémios de melhor ator principal (Zhang Zhiyong), melhor fotografia e melhor montagem.

O filme taiwanês 'Dead Talents Society' (Clube dos Talentos Mortos) foi o mais premiado da noite com cinco prémios.

A China, que considera Taiwan uma parte inalienável do seu território, proibiu em 2019 atores e filmes chineses de participarem no evento, uma das mais prestigiadas distinções da indústria cinematográfica na Ásia.

Isto depois do realizador taiwanês Fu Yue ter apoiado publicamente a independência da ilha na gala do de 2018.

Na altura os participantes chineses recusaram-se então a subir ao palco e fizeram observações pontuais sobre Taiwan e China serem membros da mesma família. No final, recusaram-se a comparecer no banquete de receção.

No entanto, os filmes e cineastas chineses continuam a participar ano após ano nesta cerimónia, considerada a mais prestigiada do mundo de língua chinesa.

Figuras do setor de entretenimento em Taiwan e Hong Kong têm sido habitualmente banidos da China continental depois de expressarem visões pró-independência ou pró-democracia.

China e Taiwan vivem como dois territórios autónomos desde 1949, altura em que o antigo Governo nacionalista chinês se refugiou na ilha, após a derrota na guerra civil frente aos comunistas.

