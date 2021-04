Promovido pelo Município de Castelo de Vide, o festival vai decorrer nos dias 21 e entre 27 e 29 de agosto, em locais considerados "emblemáticos" daquela vila alentejana, segundo a organização.

No ano passado, o certame foi adiado devido à pandemia da covid-19, mas, este ano, a organização quer retomar a iniciativa, cujo "pontapé de saída", no dia 21 de agosto, vai ser dado com um concerto na Praça de Armas do Castelo local, pelas 21:30.

Ana Quintans (soprano), Miguel Amaral (guitarra portuguesa) e Diana Vinagre (violoncelo) são os músicos convidados deste primeiro espetáculo.

Segundo o programa, a formação Alma Ensemble sobe ao palco no dia 27, pelas 21:30, com um concerto na Igreja Matriz de Santa Maria da Devesa, naquele concelho do distrito de Portalegre.

No dia seguinte, à mesma hora, o adro da Igreja Matriz de Santa Maria da Devesa acolhe a "Gala da Ópera", com Rita Marques (soprano), João Rodrigues (tenor), André Henriques (barítono) e a Orquestra Académica da Universidade de Lisboa.

Por último, no dia 29, às 12:00, a mesma igreja acolhe uma missa cantada, protagonizada pelo agrupamento Alma Ensemble.

De acordo com a organização, as entradas para os espetáculos são gratuitas.

