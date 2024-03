À semelhança do ano passado, o Parque Eduardo VII volta a receber "dois dias e duas noites de música, criatividade e tecnologia".

O Sónar by Day, no sábado e no domingo, contará com palcos cobertos e ao ar livre no Pavilhão Carlos Lopes. Já o Sónar by Night, hoje e no sábado, irá acontecer no interior do Pavilhão Carlos Lopes, com "duas noites de música ininterrupta, do pôr ao nascer do sol".

O cartaz apresenta dezenas de artistas, "de talentos portugueses emergentes a ícones do underground, passando por cabeças de cartaz internacionais e performers experimentais".

Além de Sevdaliza, 2manydjs, com Éclair Fifi e Erol Alkan como convidados especiais, Tiga, Branko e Batida, atuarão também, entre outros, Bonobo, Moullinex + GPU Panic, Eliza Rose, CC:DISCO!, Oneohtrix Point Never, TOMMY CASH, Wata Igarashi, Chima Isaaro, Paul Kalkbrenner, Nia Archives, Marie Davidson, Jennifer Loveless, Rui Vargas, Conferência Inferno e Iolanda.

O programa do Sónar+D, a vertente do festival dedicada às tecnologias criativas, que incluirá conferências e concertos, assim como uma instalação imersiva, do coletivo multidisciplinar Zabra, acontece nos três dias de festival na Estufa Fria.

Os horários e outras informações estão disponíveis no site oficial do festival em www.sonarlisboa.pt.

JRS // MAG

Lusa/Fim