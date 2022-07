Rock à Moda do Porto é um evento que celebra "a vivacidade das bandas do Porto que ficaram na memória dos portugueses, em noites de ribalta, nos convívios com os amigos, na geração das cassetes, dos vinis e das rádios piratas, que vivem, ainda hoje, além dessas memórias", refere a promotora do evento, Vibes and Beats, em comunicado.

O objetivo, sublinha a Vibes and Beats, é, com "um cartaz de luxo", fazer "uma justa homenagem ao melhor da música portuense".

Acrescenta que se trata de "um evento único e inesquecível, no dia 21 de outubro, na Super Bock Arena, que vai dar vida à expressão 'O Porto é uma Nação'".

Os preços dos bilhetes variam entre os 20 euros, para pessoas com mobilidade reduzida, 25 euros (balcão 2), 29 euros (plateia em pé) e os 35 euros (balcão 1).

PM // MAG

Lusa/fim