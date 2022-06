Os seis filmes escolhidos, produzidos entre 1966 e 1987, unem-se "pela ideia de revolução, que servem de contraponto a um certo conservadorismo reinante na cultura europeia contemporânea", escreveu o festival portuense.

"Na poesia visual que os caracteriza e nas questões que cada um dos filmes levanta, Márta Mészáros e Miklós Jancsó propõem uma reflexão sobre os conceitos de liberdade individual e de liberdade de um povo, sobre a legitimidade e a legitimação da ocupação de um país e sobre a emancipação feminina, tudo debates que voltam a estar na ordem do dia, em pleno século XXI", lê-se na nota de imprensa.

O festival reconhece que estes dois realizadores ainda são, "em grande medida, desconhecidos do grande público", propondo, por exemplo, "Adoption" (1975) e "Diary for my children" (1984), ambos de Márta Mészáros, premiados nos festivais de Berlim e Cannes, respetivamente.

Márta Mászáros, atualmente com 90 anos, distingue-se pelos "seus planos aproximados de rostos e o recurso intimista do preto e branco" e foi, em 1968, a primeira mulher a realizar uma longa-metragem na Hungria, com "The Girl".

Miklós Jancsó, que esteve casado com Márta Mászáros e que morreu em 2014 aos 91 anos, deixou uma extensa filmografia de longas e curtas-metragens, "nas quais os planos sequência se tornaram na sua marca autoral". No Porto serão exibidos, por exemplo, o documentário "The Round-Up" (1966) e a ficção "Red Psalm" (1972).

Neste ciclo, explica o festival Porto/Post/Doc, "fala-se das várias revoluções em que a Hungria se viu envolvida desde o fim do século XIX, até as revoluções mais pessoais, do feminismo à luta pela liberdade e respeito pela identidade dum país".

O festival Porto/Post/Doc decorrerá de 16 a 26 de novembro em várias salas daquela cidade.

