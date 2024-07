Durante oito dias, artistas de 27 países vão trazer uma variedade de ritmos e melodias ao Alentejo.

Organizado pela Câmara Municipal de Sines, o FMM instala-se em Porto Covo nos primeiros três dias e depois migra para a cidade de Sines (de 23 a 27 de julho).

Caberá ao cantautor e fadista alentejano Duarte abrir as hostes musicais, hoje às 21:30.

Seguir-se-ão o jovem mentorado por Ali Farka Touré, Samba Touré (Mali), às 22:45, e a acordeonista baiana Lívia Mattos (Brasil), às 24:00.

A Colômbia estará duplamente presente no domingo, primeiro com La Muchacha y El Propio Junte, às 21:30, e La Chiva Gantiva, banda radicada em Bruxelas, na Bélgica, e que junta dois elementos colombianos, um peruano, um chileno e um vietnamita.

Pelo meio, às 22:45, Siti & The Band (Zanzibar - Tanzânia) vão associar os ritmos do funk, jazz e reggae ao taarab, música tradicional da costa oriental africana que combina elementos árabes, turcos, indianos e africanos.

Segunda-feira será o dia da estreia no festival da banda portuguesa Três Tristes Tigres, na estrada há mais de 30 anos. Ana Deus (voz) e Alexandre Soares (guitarra) já estiveram no FMM, mas com outro projeto, Osso Vaidoso.

O tango do argentino Milingo (22:45) e o rock psicadélico dos suecos Dungen (24:00) fecham o palco de Porto Covo.

"Aquilo que nós queremos é continuar a dar voz aos artistas de outras geografias, aceitá-los, venham de onde vierem, não os esquecer", sintetiza o diretor artístico e de produção do festival, Carlos Seixas, em jeito de antecipação.

No FMM a tradição "está sempre em movimento e adapta-se ao contexto das sociedades atuais", assinala.

As propostas do FMM vão além da música, com um programa de iniciativas paralelas, que, nos primeiros dias, em Porto Covo, inclui um cortejo para receção do público (17:00, todos os dias), que mistura música e declamação, e um cordel para crianças (domingo, às 11:00), ambas criações do grupo Depois das Cinco.

O programa Entremarés, que envolve investigadores do CIEMAR -- Laboratório de Ciências do Mar da Universidade de Évora, e do MARE -- Centro de Ciências do Mar e do Ambiente, promove a divulgação científica junto dos mais novos.

A Praia dos Buizinhos será o cenário para a atividade de observação de animais e algas marinhos na maré baixa (domingo, às 09:00, e segunda-feira, às 10:00).

Outra das propostas é uma aula de ioga inspirada na vida de animais de litorais rochosos, destinada a famílias e crianças dos três aos doze anos (domingo, 18:00), que vai decorrer na Escola Básica de Porto Covo.

A Fundação INATEL, parceira principal do FMM, organiza uma série de arruadas, que arrancam já hoje, às 19:00, com o bloco de samba Skalabá Tuka.

O FMM recebeu o galardão de Melhor Programa Cultural no Iberian Festival Awards 2024.

SBR // MAG

Lusa/fim