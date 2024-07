"O Marés Vivas já tem datas para 2025 e, como é habitual, será no terceiro fim de semana de julho a 18, 19 e 20", disse em declarações aos jornalistas.

Já sobre a edição deste ano, que termina hoje depois de ter arrancado na sexta-feira no antigo parque de campismo da Madalena, em Vila Nova de Gaia, no distrito do Porto, Jorge Lopes revelou que passaram pelo recinto mais de 100 mil pessoas.

Apesar de não ter esgotado o primeiro dia, cujo palco principal coube aos britânicos Take That e aos portugueses D´ZRT, o diretor da PEV Entertainment revelou que o segundo e terceiro dia esgotaram a lotação.

"Portanto, até agora, tem sido um sucesso", acrescentou.

Já sobre artistas que vão compor o cartaz do próximo ano, Jorge Lopes assumiu que já tem muitos em perspetiva, mas não quis revelar nomes.

"Acho que para o ano vamos ter um cartaz incrível. Vai ser um grande festival", garantiu.

Ao longo dos três dias, o festival Marés Vivas recebeu mais de 30 artistas nacionais e internacionais distribuídos pelos cinco palcos do recinto.

A edição de 2024 teve em cartaz nomes como Take That, D´ZRT, James Arthur, Ben Harper, António Zambujo, Marisa Liz, Ornatos Violeta, DAMA, Syro, Rag´N´Bone Man, Louis Tomlinson e Snow Patrol.

