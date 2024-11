Em comunicado, a organização do festival, a cargo da Música no Coração, deu conta de que os dois nomes vão atuar no dia 06 de julho nos jardins junto ao Palácio do Marquês de Pombal, em Oeiras, no distrito de Lisboa.

A promotora lembra que o italiano Mario Biondi é influenciado por figuras como Lou Rawls, Al Jarreau e Isaac Hayes, tendo desenvolvido um estilo "que mistura essas referências com um toque contemporâneo".

Já o português Herman José conta para lá de 50 anos de carreira e vai atuar com o seu habitual quarteto de músicos.

A sua carreira de ator começou poucos meses depois do 25 de Abril de 1974, no Teatro ABC, no espetáculo de revista "Uma no Cravo, Outra na Ditadura", e no ano seguinte estreou-se como ator na televisão, no programa "Nicolau no País das Maravilhas", onde se destaca na rábula "Sr. Feliz e Sr. Contente", ao lado de Nicolau Breyner. A partir deste momento tornou-se uma figura conhecida do grande público, mantendo a música sempre presente na sua atividade, tendo lançado o tema "Saca o Saca-Rolhas", cujas vendas lhe granjearam o estatuto de Disco de Ouro.

Os bilhetes para o dia 06 de julho custam entre 25 e 85 euros.

TDI (AL) // JAP

Lusa/Fim