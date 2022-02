Considerado um dos mais reconhecidos eventos de artes cénicas do continente africano e o maior de Cabo Verde, a edição de 2021 do Mindelact contou ao longo de 10 dias em novembro passado com 67 espetáculos, também no Mindelo e na extensão na Praia, aos quais assistiram, segundo a organização, cerca de 5.000 pessoas.

"Em 2020, realizamos o festival sob o desígnio da Resistência, em 2021, a palavra-chave do evento foi Esperança. Como já foi anunciado, em 2022, faremos o nosso festival com o mote da Celebração, sempre com muita Arte, Alma e Afeto", explica a organização, num comunicado, aludindo às condicionantes que o festival enfrentou devido à pandemia de covid-19.

A programação de 2022 será distribuída pelo palco principal, no Centro Cultural do Mindelo, e pelo palco na ALAIM, ambos na ilha de São Vicente, e pela Extensão Mindelact Praia, na ilha de Santiago, além de outros espaços alternativos, oficinas e mostras de performances.

"Encontra-se aberto o período de receção de propostas de companhias nacionais e internacionais para fazerem parte da programação da presente edição, nos diferentes palcos anunciados", acrescenta a nota, anunciando que esse processo decorrerá até 30 de junho.

