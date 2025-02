Espalhado por vários espaços da cidade do distrito de Leiria, Impulso mantém o formato com cinco dias de concertos dispersos ao longo cinco meses, mas este ano recupera também o formato festival, para dois dias com 15 espetáculos, numa parceria com o Caldas Late Night.

"Abrimos o Impulso já a 14 de março, com os Linda Martini, que vêm apresentar o novo álbum 'Passa-montanhas' ao Centro Cultural e de Congressos das Caldas da Rainha, e ainda as holandesas Baby Berserk, que com o seu 'electro-clash' irão fechar a noite em grande", contou à agência Lusa o diretor artístico do festival, Nuno Monteiro.

Nesta edição, "perante todas as mudanças e desafios que vão abalando a atualidade", a organização do festival anuncia um reforço na "aposta no talento emergente, um espaço para nomes já estabelecidos do 'indie' nacional e, principalmente, um lugar livre de preconceitos, dedicado e curado à celebração de todos os géneros musicais".

A par dos Linda Martini e de outros consagrados como Lena d'Água, Três Tristes Tigres ou Rafael Toral, o festival das Caldas da Rainha aposta em novos talentos, como Bia Maria, bbb hairdryer, Yakuza, roadkill, LEIDA, Chat GRP e receberá ainda Fidju Kitxora, "uma das grandes novidades da música nacional, que irá de certeza marcar a diferença nos palcos este ano", antecipou Nuno Monteiro.

Do estrangeiro, além das Baby Berserk, o festival traz a Portugal os espanhóis FOTOCOPIA, a norte-americana Sheherazaad e o sírio Rizan Said.

Outro destaque é o minifestival preparado para os dias 30 e 31 de maio, durante a festa promovida pelos estudantes da Escola Superior de Artes e Design das Caldas da Rainha (ESAD.CR).

Para o Caldas Late Night, Impulso convidou 15 bandas nacionais e internacionais. "Serão noites bastante especiais e todos os espetáculos serão de entrada gratuita", salientou o diretor artístico.

O festival contará ainda com sessões mensais de cinema promovidas pelo IndieLisboa em parceria com o mestrado das Artes do Som e da Imagem da ESAD.CR e o Cineclube das Caldas da Rainha.

"Vamos promover uma série de filmes e conversas e partilha de experiências contextualizadas pela atualidade nacional e internacional", porque o festival, frisa Nuno Monteiro, quer ser "contracorrente aos discursos individualistas, protecionistas e populistas".

Depois do arranque no dia 14 de março com Linda Martini e Baby Berserk, o Impulso prossegue a 05 de abril com Iúri Oliveira e Lena D'Água, a 11 de abril com Tomé Silva, roadkill e Maria Reis e a 09 de maio com Três Tristes Tigres e Fidju Kitxora.

Para o Caldas Late Night, a noite de 30 de maio contempla concertos de moisés, Joana Guerra, Subnoia, Bia Maria com o Coro Social do Bairro, Yakuza, Ideal Victim, Cobrafuma e Zancudo Berraco.

A segunda noite do minifestival, a 31 de maio, conta com MaZela, LEIDA, bbb hairdyer, Vaiapraia, Rizan Said, Agrupamento Musical Piscinas Municipais, Chat GRP e FOTOCOPIA.

Esta edição de Impulso termina a 07 de junho com noite dupla, composta pelas atuações de Sheherazaad e Rafael Toral.

MLE // TDI

Lusa/fim