Organizado pelas câmaras municipais de Setúbal, Palmela e Sesimbra, e pela Biotrails, uma empresa especializada na observação da Natureza e autorizada a operar em várias áreas protegidas, o AWF pretende estimular estilos de vida saudáveis e, em simultâneo, proporcionar uma oportunidade diferenciada para se conhecer o Parque Natural da Arrábida.

Segundo a Câmara de Setúbal, "a par do programa central de passeios pedestres, que à semelhança do ano passado mantém 'A Grande Rota Arqueológica', esta edição inclui um conjunto de caminhadas à descoberta da riqueza singular da flora da Arrábida, acompanhadas por especialistas, com destaque para a colaboração da Sociedade Portuguesa de Botânica".

"O objetivo é identificar diferentes plantas em cada trilho e proporcionar uma visão global das especificidades da flora desta área protegida (Parque Natural da Arrábida), composta por cerca de 1.450 espécies, que correspondem a aproximadamente 40% da diversidade natural existente em Portugal", acrescenta, em nota de imprensa, o município sadino.

De acordo com a autarquia setubalense, o evento disponibiliza também um "programa complementar de atividades, nomeadamente percursos temáticos, workshops gastronómicos e de fotografia, visitas guiadas e uma caminhada acessível a pessoas com deficiência visual, num percurso pedestre sensorial".

Os bilhetes e os passes para os diversos percursos no interior do Parque Natural da Arrábida tinham um custo associado entre os 13 e os 28 euros, mas, segundo a empresa Biotrails, as inscrições já estão encerradas.

