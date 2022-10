Cerca de 47 encontros e apresentações literárias, 32 sessões de teatro, cinco exposições, atividades cinematográficas, Books&Cooking e o Rockfest são algumas das propostas do festival que, segundo a Câmara de Alcobaça, organizadora do evento, tem no programa "um total de cerca de 190 sessões".

A 8.ª edição do Books & Movies - Festival Literário e de Cinema de Alcobaça terá como ponto alto a gala em que será homenageado o escritor português Gonçalo M. Tavares, no dia 23.

O evento, que terá lugar no Cine-Teatro de Alcobaça, será ainda marcado pelo concerto "Breves Músicas sobre Notas e Personagens de Gonçalo M. Tavares", do pianista e compositor alcobacense Daniel Bernardes, um dos mais internacionais e ecléticos criadores na música portuguesa atual, com um percurso entre o jazz e a expressão erudita, que o levou do Orfeão de Leiria à École Normale de Musique de Paris, do trabalho com Emmanuel Nunes e Karlheinz Stockhausen, nos seus cursos, ao Hot Clube de Portugal, ao grupo do trombonista Lars Arens e à constituição do seu próprio trio, entre outros projetos.

No Cine-Teatro de Alcobaça também será feita a estreia nacional do documentário "Paixão e Terra", da cineasta brasileira Larissa Lewandoski, com curadoria de Gonçalo M. Tavares.

O Festival levará a Alcobaça autores como João Botelho, Alice Vieira, Helena Sacadura Cabral, Richard Zimler, Edgar Pêra, Nuno Nepomuceno, Pedro Lamares, José Milhazes e Jorge Serafim, para "uma partilha de conhecimento artístico com a comunidade que terá a oportunidade de dialogar com eles", refere uma nota de imprensa da autarquia.

No âmbito do festival terá ainda lugar a apresentação de várias peças de teatro integradas na programação do Manobras -- Festival Internacional de Marionetas e Formas Animadas, iniciado a 17 de setembro e que vai prolongar-se até ao final deste mês, em 15 concelhos do país.

Quanto ao RockFest, agendado para a noite do dia 10, no Museu do Vinho, terá este anos como protagonistas "A Garota Não" - o projeto da cantautora Cátia Mazari Oliveira, que aborda temas sociais, políticos e de direitos humanos - e Bunny Kills Bunny, dos alcobacenses Ricardo Coelho (músico da banda Cavaliers of Fun e antigo membro dos Loto) e Joana Pena, um casal de "recém-noivos e confinados" que começou a gravar temas em conjunto.

O festival atraiu na última edição cerca de 13 mil espetadores.

DA // MAG

Lusa/fim