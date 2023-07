"Desde o lendário evento de estreia do Afro Nation em Portugal, em 2019, que contou com a presença de 20 mil pessoas, o festival mais do que dobrou de tamanho na sua terceira edição este ano", destacou a organização do evento, em comunicado.

Esta semana, "mais de 40 mil fãs de todo o mundo" reuniram-se na Praia da Rocha, em Portimão, no distrito de Faro, "para o maior festival Afro Nation de sempre, celebrando os sons de 'afrobeats' e 'amapiano'", referiu a mesma fonte.

Este número, com visitantes oriundos de cerca de 140 países, ultrapassa a afluência de cerca de 35 mil pessoas registada na segunda edição, em 2022. Em 2020 e 2021, o festival não se realizou, devido às restrições impostas devido à pandemia de covid-19.

No primeiro dia do evento deste ano, Tiago Castelo Branco, diretor executivo da MOT, uma das empresas parceiras na organização do Afro Nation, reconheceu à Lusa que este festival é "pensado para um tipo de cliente maioritariamente estrangeiro" e revelou que "mais de 90% do público vem do estrangeiro, e de propósito ao Algarve".

Entre quarta e sexta-feira, os concertos de Burna Boy, Little Simz, Wizkid, 50 Cent, Booba e Davido captaram as principais atenções de um cartaz com mais de 50 artistas.

Desde a sua criação, o Afro Nation expandiu-se por três continentes, com estreias em Miami e Detroit, nos Estados Unidos, e uma já anunciada extensão na Nigéria.

"Com a incrível ascensão de tantos artistas africanos e com novos géneros musicais populares africanos a explodirem globalmente nos últimos anos, o Afro Nation está no centro de tudo e destaca-se como o maior evento para vivenciar a cultura e todos esses artistas juntos numa celebração unificadora", sublinhou a organização.

Face a este "sucesso retumbante", está confirmada a realização da quarta edição do Afro Nation na Praia da Rocha, em Portimão, em 2024, cujo primeiro lote de bilhetes está já à venda 'online' no site do evento, com um custo entre os 199 e os 599 euros.

