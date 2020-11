As pessoas acumularam-se na pista para assistir a um comício do Presidente guineense, Umaro Sissoco Embaló, que iniciou hoje uma visita aquela cidade e a Bafatá, que se vai prolongar até segunda-feira.

Apesar de inicialmente as pessoas serem obrigadas a lavarem as mãos antes de entrar no perímetro do comício, a situação rapidamente descontrolou-se e milhares de pessoas foram ficando acumuladas no cordão de segurança.