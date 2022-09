A Festa das Latas e a Imposição de Insígnias, um dos momentos mais importantes dos estudantes universitários de Coimbra, vai decorrer de 05 a 09 de outubro.

"É o regresso da Festa das Latas na sua total normalidade, nos moldes mais tradicionais, à Praça da Canção. No ano passado também decorreu, em outubro, uma festa académica, mas em moldes ligeiramente diferentes e mais assemelhada à Queima das Fitas", apontou o presidente da Associação Académica de Coimbra (AAC), João Caseiro.

Durante a conferência de imprensa de apresentação do cartaz, João Caseiro sublinhou que a aposta deste ano foi além da habitual divulgação dos concertos.

"Este ano apostámos também na divulgação das componentes mais tradicionais e culturais da Festa das Latas. A própria Serenata, o Sarau Académico e a Revolta do Grelo estão também contempladas no cartaz", acrescentou.

De acordo com o presidente da AAC, esta festa, que se realizou pela última vez em 2019, regressa com um cartaz diversificado e com "a típica intervenção política, que lhe é muito característica".

"A valorização dos diplomados é o tema deste ano e vai refletir-se em dois momentos culturais: a marcha do cortejo e ainda nas barracas que estarão no recinto do Parque da Canção, onde serão colocadas mensagens políticas. Quisemos conciliar a vertente mais festiva com vertente mais política", sustentou.

No seu entender, este é um tema urgente e que deve ser trazido para a agenda política.

"Os diplomados no nosso país, ao longo dos últimos dez anos, viram os seus rendimentos estagnados, comparativamente com os trabalhadores com salário mínimo. E temos também a fuga dos cérebros, com muitos dos nossos diplomados a sair de Portugal, não por vontade, mas por uma questão de necessidade de desenvolverem o seu percurso profissional na sua área fora do nosso país", alegou.

O representante dos estudantes de Coimbra vincou a necessidade de serem efetuados esforços para que sejam criadas políticas de emprego para valorizar os diplomados, de forma que sejam assegurados "salários mais dignos".

"Não basta vender a terminologia da geração mais qualificada de sempre, tem de se apostar nesta geração e garantir que há incentivos às empresas, às organizações, às instituições da sociedade, para fomentar a contratação do pessoal mais qualificado", referiu.

Sobre o cartaz, o coordenador geral da Festa das Latas, Rodrigo Marques, disse aos jornalistas que a AAC pretendeu introduzir-lhe "um caráter diferenciador".

O cartaz deixou de se focar apenas nas típicas noites do Parque da Canção, para ganhar "uma vertente cultural de aproximação de toda a comunidade académica".

"Segunda-feira [03 de outubro] terá lugar o Sarau Académico, com a realização, pela primeira vez, de uma Feira Cultural, nos Jardins da Associação Académica de Coimbra. A Serenata [04 de outubro] será na Sé Nova, seguida de um convívio, nos Jardins da Associação Académica de Coimbra, para além da Revolta do Grelo", informou.

Sippinpurpp e Wet Bed Gang sobem ao placo do Parque da Canção no dia 05 de outubro, enquanto no dia seguinte é a vez do DJ Chris No Beat e Mandragora.

Para o dia 07 de outubro está previsto Benji Price e Profjam e para 08 de outubro os espetáculos estão a cargo de Ivandro e David Carreira.

No último dia sobem ao palco Miguel Bravo e Quim Barreiros.

O preço do bilhete diário varia entre os oito e os 12 euros, tendo o bilhete geral um custo de 40 euros.

