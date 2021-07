"Não me revejo na solução final que foi encontrada e por isso mesmo não mantenho a condição de relator", disse Fernando Anastácio antes da votação do relatório final da Comissão Eventual de Inquérito Parlamentar às perdas registadas pelo Novo Banco e imputadas ao Fundo de Resolução.

O presidente da comissão de inquérito, Fernando Negrão, deu a palavra a Fernando Anastácio, citando o Regime Jurídico dos Inquéritos Parlamentares, segundo o qual "face ao conteúdo final do relatório" cabe ao relator "confirmar ou renunciar a essa condição".

Em caso de renúncia do relator, de acordo com a mesma lei, "a comissão pode indicar um substituto para efeitos de apresentação do relatório em plenário".

JF/JE // ACL

