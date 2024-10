"A maior novidade é que adquirimos um terreno para o alargamento da feira. Estamos a trabalhar em contra relógio no sentido de este espaço ser utilizado já nesta edição e vai contribuir para a segurança da feira", disse presidente da Câmara da Golegã, no distrito de Santarém, à agência Lusa.

António Camilo disse ainda que serão feitas no recinto várias "fiscalizações para garantir a proteção das pessoas e dos animais" e que a feira volta a ter videovigilância, para "tentar dar confiança às pessoas" que a visitam.

Referindo-se ao terreno que a autarquia adquiriu por 1,7 milhões de euros, o presidente da câmara disse que o objetivo é melhorar as condições dos expositores e promover uma melhor circulação de pessoas e animais durante o evento.

Segundo o autarca, a feira, que atrai cerca de um milhão de visitantes a uma vila com apenas quatro mil habitantes, tem um impacto significativo não só na economia local, mas também na região

"Esta feira e a sua especificidade faz dela, no meu entender, a rainha do mundo equestre. Mesmo a nível mundial não existe uma feira com características muito semelhantes. Nos dias todos da feira entram na Golegã cerca de um milhão de pessoas. É uma vila que tem quatro mil habitantes, portanto tem um impacto muito grande na nossa economia e na região, porque nós não temos estruturas para acomodar toda esta gente", explicou.

Após vários anos em que o certame deu prejuízo, a organização conseguiu tornar a feira "autossuficiente em 2022 e 2023, com um aumento de patrocínios".

Ao nível das despesas, António Camilo explicou que a feira tem um custo de aproximadamente 350 mil euros, sendo que as despesas relacionadas com os cavalos estão fixadas nos 150 mil.

A associação Feira Nacional do Cavalo que, com o apoio da câmara, organiza o evento, candidatou a feira a Património Cultural Imaterial da Humanidade da Unesco, com o objetivo de promover esta iniciativa à escala mundial.

Segundo o presidente da câmara, o processo "está bem encaminhado" e "será uma mais-valia" para o sucesso do certame.

"Quando for aprovada será uma mais-valia para este certame e através disso poderemos conseguir arranjar outros apoios e patrocínios, e será tudo mais fácil", afirmou

A Feira Nacional do Cavalo na Golegã apresenta este ano uma programação que inclui competições de várias disciplinas equestres, atividades culturais e homenagens.

