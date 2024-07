"Nesta altura, a informação que temos indica que o atirador agiu sozinho", disse Kevin Rojek, agente do Federal Bureau of Investigation (FBI) na Pensilvânia, onde Donald Trump foi atacado, no sábado, durante um comício.

O antigo Presidente, de 78 anos, foi ferido na orelha e retirado com a face ensanguentada, depois de vários tiros terem sido disparados num comício em Butler, na Pensilvânia, provocando a morte de um apoiante e ferindo gravemente outros dois.

O FBI já tinha indicado que se tratou de uma tentativa de assassínio e identificado o autor dos disparos como sendo Thomas Matthew Crooks, 20 anos, de Bethel Park, Pensilvânia, que foi abatido no local.

"Não identificámos qualquer ideologia associada ao assunto da investigação, mas quero lembrar a todos que ainda estamos na fase inicial desta investigação", adiantou Kevin Rojek.

O FBI informou ainda que está a considerar a possibilidade de um "potencial ato de terrorismo doméstico" na sua investigação ao ataque que visou Donald Trump.

"Estamos a investigar esta tentativa de assassínio, mas também estamos a considerá-la como um potencial ato de terrorismo doméstico", afirmou, em conferência de imprensa, o agente do FBI Bobby Wells.

A arma utilizada no ataque, uma espingarda semi-automática, foi comprada legalmente, segundo a mesma fonte.

CFF // MCL

Lusa/Fim