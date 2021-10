"Em 2023, Fátima estará pronta para receber o Santo Padre, que virá à Jornada Mundial da Juventude de Lisboa e que virá a Fátima como anunciou", afirmou o padre Carlos Cabecinhas, na conferência de imprensa que antecede a peregrinação internacional aniversária de outubro, que hoje começa no santuário.

Segundo o reitor, Fátima tem "dois anos para preparar esse grande evento, essa grande festa, e o santuário está já a trabalhar nesse sentido".

O bispo da Diocese de Leiria Fátima, cardeal António Marto, considerou que "Portugal, em concreto Lisboa, será o centro do mundo católico juvenil" e que "Fátima será um polo aglutinador dos jovens que, vindo a Lisboa, se deslocarão também a este enorme altar".

António Marto lembrou que Francisco lhe disse que por ocasião da JMJ "viria a Fátima e que não faria sentido vir a Portugal sem vir a Fátima".

"Tudo faremos para que ele regresse a esta casa peregrino da paz e na esperança de uma humanidade melhor", declarou, sustentando que "não basta fazer um grande acontecimento, é preciso lançar sementes e trabalhá-las para que deem fruto renovado".

A Jornada Mundial da Juventude Lisboa 2023 (JMJ Lisboa 2023), que será encerrada pelo Papa, vai realizar-se entre os dias 01 e 06 de agosto desse ano.

Na conferência de imprensa, Carlos Cabecinhas acrescentou que este ano, "ainda profundamente marcado pela pandemia" de covid-19, o santuário "registou, entre janeiro e setembro, mais de um milhão e 300 mil peregrinos que participaram nas celebrações do programa oficial ou noutras celebrações que aqui tiveram lugar".

"Quando comparamos um milhão e 300 mil com os seis milhões habituais, estamos muito longe desse número e dessa normalidade", reconheceu, ressalvando a existência de "sinais positivos".

"A três meses e meio do final do ano, 2021 regista já alguma recuperação em relação àquilo que foram os números de 2020, quando, em período homólogo, tínhamos um milhão e 100 mil peregrinos presentes nas celebrações do santuário", observou.

De acordo com Carlos Cabecinhas, "este ano já registou alguma recuperação até ao momento".

"Se tivermos em conta os números totais do ano passado, que rondaram um milhão e 400 mil peregrinos, podemos antever números de maior afluência na sequência de uma maior abertura do país e do mundo", acrescentou, referindo, igualmente, que os grupos organizados começaram a regressar a Fátima.

O sacerdote admitiu que "o caminho vai ser longo, mais longo" do que o santuário gostaria, mas expressou "confiança na progressiva recuperação do número de peregrinos".

A peregrinação internacional aniversária de 12 e 13 de outubro ao Santuário de Fátima é presidida pelo arcebispo de Salvador da Bahia e primaz do Brasil, cardeal Sérgio da Rocha.

As celebrações começam às 21:30, com a recitação do terço, seguindo-se a procissão das velas e a celebração da palavra.

Na quarta-feira, às 09:00 é recitado o terço, realizando-se, uma hora mais tarde, a missa, que inclui uma palavra dirigida aos doentes. As celebrações terminam com a procissão do adeus.

