Este é um programa que visa "oferecer aos jovens a oportunidade de experimentarem o voluntariado" nos espaços do Santuário de Fátima, "com momentos de oração e serviço aos peregrinos", e que decorre de 02 a 28 de agosto, segundo informou a instituição.

"Aos jovens dos 18 aos 25 anos (...) é dada a possibilidade de colaborarem no acolhimento aos peregrinos, concretamente na preparação e limpeza de espaços, no apoio às celebrações e no acolhimento direto dos peregrinos em espaços celebrativos e museológicos do Santuário", bem como em "momentos de formação, de celebração e de oração".

Segundo informação disponibilizada pelo Santuário de Fátima, "partindo do acontecimento e da mensagem de Fátima, o programa desafia cada jovem a entregar voluntariamente a própria vida ao serviço do outro".

Este ano decorre a quinta edição do Projeto SETE, com o alojamento e as refeições a estarem a cargo do Santuário de Fátima.

As inscrições decorrem até ao dia 28.

Mais de uma centena de jovens participaram nas quatro anteriores edições do projeto.

Além dos participantes no Projeto SETE, outros jovens estão envolvidos noutras ações que marcam o quotidiano do Santuário de Fátima.

É o caso dos escuteiros, envolvidos no projeto "Escutar Fátima", que prevê "o cumprimento de um itinerário de espiritualidade, centrado na mensagem de Fátima, com várias etapas, definidas em função da idade do grupo, e que termina com a atribuição de uma anilha escutista concebida especialmente para esta iniciativa".

