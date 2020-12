Os ventos fortes e a chuva derrubaram as casas de construção precária de mais de 20 famílias que vivem no centro de acomodação de Mazicueira, em Gondola, na província de Manica, uma das afetadas pelo mau tempo provocado pela passagem de uma tempestade tropical que se formou no Oceano Índico, disse o presidente do Município de Gondola, Arlindo Ngozo, citado hoje pelo canal privado STV.

O centro de acomodação tem um total de 200 famílias deslocadas, que fogem aos ataques armados da autoproclamada Junta Militar da Resistência Nacional Moçambicana (Renamo), um grupo dissidente do principal partido de oposição responsável por incursões que já provocaram a morte de, pelo menos, 30 pessoas em estradas e povoações das províncias de Sofala e Manica.