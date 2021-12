Falta de tradutores não impedirá cumprimento do prazo do pedido de extradição - PGR

A Procuradoria-Geral da República esclareceu hoje que a falta de tradutores não impedirá o cumprimento do prazo para apresentação do pedido de extradição do ex-banqueiro João Rendeiro e que, se for necessário, pode recorrer-se a contratação externa.