A 14.ª edição do Festival de Flamenco e Fado de Badajoz vai decorrer nos dias 30 de junho, 01, 06, 07 e 08 de julho, sendo a iniciativa promovida pela Junta da Extremadura, Ayuntamiento de Badajoz, com o apoio do Museu do Fado de Lisboa e da Empresa de Gestão de Equipamentos e Animação Cultural - EGEAC.

Em comunicado, a organização anuncia que a fadista Mísia inaugura o festival no dia 30 de junho, pelas 22:00 (21:00 em Lisboa), levando ao palco instalado na esplanada de verão do Teatro López de Ayala o seu último trabalho discográfico," Animal Sentimental".

No dia 01 de julho, também pelas 22:00, será a vez do Flamenco subir ao palco da esplanada do Teatro López de Ayala, com Pakito Suárez, El Aspirina e El Guadiana, no espectáculo "En nombre del Flamenco".

Já no dia 06 de julho, os concertos vão decorrer no Auditório Ricardo Carapeto, estando anunciados, pelas 22:00, a fadista Cuca Roseta, o guitarrista Daniel Casares e o músico Jorge Pardo.

Nessa mesma noite sobe também ao palco Esther Merino, cantora de Flamenco que com o novo espetáculo "En tierra de hombres" pretende realçar o papel da mulher num mundo onde, "quase sempre", a companhia artística é masculina.

Em 07 de julho, o músico, produtor e compositor português João Caetano estreia o espetáculo "Cada vez mais", contando com a participação do percussionista Israel Suárez Piraña e do guitarrista Juan José Suárez Paquete.

Ainda nessa noite, regressa o Flamenco com Lin Cortés, com a obra "Gitanerías", o seu novo trabalho que aposta na "nudez e no minimalismo" flamenco.

