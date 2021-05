Trata-se de um conjunto de trabalhos artísticos de 17 crianças e dos seus respetivos mentores, 13 artistas, resultando num total de 37 obras, reunidas na exposição de artes plásticas intitulada "O Futuro do amanhã começa hoje", promovida pela Escolinha Criar e Crescer.

Com a curadoria do projeto de Patrício Mawete e a participação de artistas como Benigno Mangovo, Kingica, Kisha, Jardel Selele, Nkosi, Pemba, Sérgio, Uólofe, entre outros, mais de duas dezenas de crianças e jovens foram, durante um ano, orientadas para a produção artística de obras, desenvolvendo competências do domínio artístico e cognitivo e sensibilidade estética para as artes.

A Escolinha Criar e Crescer é uma organização sem fins lucrativos, que trabalha com crianças e jovens, sobretudo, nas áreas da Educação e Artes.

A exposição foi inaugurada hoje e estará patente ao público até ao dia 01 de julho.

