"As exportações portuguesas de frutas, legumes e flores mantiveram enorme dinamismo no primeiro trimestre de 2020 e cresceram 10% em comparação com o mesmo período de 2019, atingindo os 398 milhões de euros", indicou, em comunicado, a Portugal Fresh.

Citando dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), a associação disse que, no período em causa, este setor "reforçou" as vendas para os mercados internacionais, com destaque para a União Europeia, que absorveu 77% do total das exportações.

Entre janeiro e março, as frutas registaram as subidas mais significativas, com as exportações a subir 18,3% para 165 milhões de euros.

Por sua vez, os preparados de frutas e legumes progrediram 6,3%, face ao primeiro trimestre de 2019, para 114 milhões de euros, enquanto os legumes cederam 1,1% para 82 milhões de euros.

Já as vendas de flores e plantas para os mercados externos, nos primeiros três meses do ano, avançaram 12,2% para 37 milhões de euros.

Porém, em março recuaram 2,3%, em comparação com igual mês de 2019.

"Nesta altura verificou-se uma interrupção abrupta das encomendas de mercados muito importantes como Espanha, Reino Unido, França e Alemanha", explicou, citado no mesmo documento, o presidente da Portugal Fresh, Gonçalo Santos Andrade.

Conforme sublinhou este responsável, as empresas produtoras de fruta, legumes e flores estão a desenvolver "um trabalho extraordinário" para garantir o normal abastecimento, no contexto da pandemia de covid-19.

"Este é um setor essencial que tem evoluído de forma consistente e sistemática também nos mercados internacionais, onde os nossos produtos conquistaram reconhecimento pela qualidade e segurança alimentar", afirmou.

Criada em 2010, a Portugal Fresh -- Associação para a promoção das frutas, legumes e flores de Portugal tem 87 sócios que representam mais de 4.500 produtores.

Portugal contabiliza 1.163 mortos associados à covid-19 em 27.913 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS) sobre a pandemia.

Relativamente ao dia anterior, há mais 19 mortos (+1,7%) e mais 234 casos de infeção (+0,8%).

