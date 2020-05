Segundo o ortopedista do Hospital Geral de Ondjiva, Desidério Ndaondjapo, as vítimas acionaram o engenho quando brincavam com o objeto, causando lesões graves aos membros inferiores, o que motivou a amputação.

O médico, citado pela agência noticiosa angolana, Angop, informou que um dos menores perdeu as duas pernas e o outro apenas uma, salientando que um morteiro de 60 milímetros esteve na origem do incidente.

Desidério Ndaondjapo avançou ainda que os doentes estão fora de perigo de vida, comparativamente às primeiras 48 horas.

Em 2019, a província do Cunene registou a morte de cinco pessoas e o ferimento de uma outra devido à explosão de minas.

No Cunene, no sul de Angola, três organizações estão envolvidas em atividades de desminagem da província.

NME // LFS

Lusa/Fim