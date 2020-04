A explosão ocorreu na tarde de quinta-feira, quando dois camiões-cisterna estavam a encher os depósitos de combustível nas instalações da empresa em Nacala Porto, disse Franque Panguene, gestor da Petromoc na região, citado hoje pela Rádio Moçambique.

Além do colaborador da empresa, que sofreu queimaduras de terceiro grau e está a ser assistido no Hospital Central de Nampula, as chamas atingiram também parte dos escritórios das instalações.