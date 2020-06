O estudo, intitulado Impacto Ambiental da Mineração de Carvão a Céu Aberto no Distrito de Moatize, indica que a exploração do minério naquela região do centro de Moçambique provocou alterações da qualidade do ar, água e o solo, afetando a saúde das populações e também os seus meios de subsistência, com destaque para agricultura e pesca.

Segundo a pesquisa, a atividade mineral provocou a poluição de caudais superficiais e a redução da qualidade da água utilizada para o abastecimento doméstico, acrescentando que há populações em alguns pontos mais críticos que são obrigadas a procurar fontes alternativas.