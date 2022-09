"Mais de 30 membros do Al Shabab foram mortos pelo exército somali na zona de Aborey, no leste do distrito de Bulobure, e na região de Hiran (centro)", informou o Ministério da Informação da Somália através de um comunicado.

Segundo a declaração, a operação militar começou por volta das 14:00 horas locais (23:00 TMG).

A zona de Aborey, que até há pouco tempo permanecia sob o controlo do al Shabab, era um importante centro de operações do grupo extremista armado, que a partir dali se deslocava para o leste e outras partes do país.

O Presidente da Somália, Hassan Sheikh Mohamud, declarou uma "guerra total" contra o Al Shababab em 23 de agosto, comprometendo-se a "eliminar" o grupo, depois de este ter tomado o popular hotel Mogadíscio durante 30 horas e matado 21 pessoas.

No domingo passado, o Governo somali informou que "mais de 100" elementos do Al Shabab foram mortos em operações antiterroristas recentes em várias partes do país, anunciando que tinha tomado o controlo de mais de 20 locais em Galmudug (centro), Hirshabelle (sul) e Sudoeste (sul), até então sob o domínio dos terroristas.

O Al Shabab, um grupo filiado desde 2012 na Al Qaeda, realiza ataques terroristas frequentes na capital somali, Mogadíscio, e em outras partes da Somália, com o objetivo de derrubar o governo central e estabelecer um estado islâmico.

O grupo controla partes da Somália, especialmente zonas rurais no centro e sul, e tem protagonizado ataques a vários países vizinhos, incluindo o Quénia e a Etiópia.

A Somália encontra-se em estado de guerra e caos desde 1991, ano em que o ditador Mohamed Siad Barre foi derrubado, num golpe que deixou desde então o país sem um governo eficaz e nas mãos de milícias e senhores da guerra islâmicos.

