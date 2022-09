Exército russo envia reforços para Kharkiv depois de contraofensiva ucraniana

O exército da Rússia enviou reforços militares, entre os quais veículos blindados e canhões, para a região de Kharkiv, no leste da Ucrânia, onde as forças ucranianas estão a fazer uma contraofensiva, divulgaram hoje as agências noticiosas russas.