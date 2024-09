"Podem ouvir os aviões aqui. Estamos a atacar o dia todo, tanto para preparar a área para a possibilidade da vossa entrada, mas também para continuar a atacar o Hezbollah", disse o general Herzi Halevi, dirigindo-se aos soldados de uma unidade blindada envolvida num exercício na fronteira com o Líbano, de acordo com um comunicado do Exército.

"O objetivo é muito claro: trazer de volta os habitantes do Norte com total segurança. Para isso, estamos a preparar o rumo da manobra (...), a vossa entrada em força, o confronto com os homens do Hezbollah que verão o que são lutadores profissionais, muito competentes e experientes", argumentou Halevi, nas mesmas declarações divulgadas pelo Exército.

O Exército israelita informou hoje que estava a realizar ataques de "grande escala" no sul do Líbano e no Vale do Bekaa, no leste, bastiões do movimento xiita Hezbollah.

Os ataques ocorreram algumas horas depois de o Exército israelita ter anunciado a interceção de um míssil disparado contra Telavive pelo movimento islamita libanês Hezbollah.

O Exército israelita afirmou ter atingido mais de 280 alvos do Hezbollah, incluindo 60 alvos dos serviços de informação do grupo xiita libanês, bem como vários lançadores de 'rockets'.

Israel e o Hezbollah têm trocado tiros na fronteira israelo-libanesa desde a ofensiva israelita em Gaza que se seguiu ao ataque do grupo palestiniano Hamas de 07 de outubro de 2023.

As forças israelitas aumentaram nos últimos dias a intensidade dos ataques no Líbano, fazendo recear o alastramento do conflito.

Um ataque na segunda-feira matou mais de 500 pessoas no Líbano, o número mais elevado de vítimas mortais desde a última guerra entre o Hezbollah e Israel em 2006.

RJP // SCA

Lusa/Fim