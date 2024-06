De acordo com os dados do executivo comunitário, as exportações agroalimentares do bloco europeu atingiram os 20,1 mil milhões de euros, uma quebra homóloga de 6%, mas uma subida mensal de 4%, com o Reino Unido a manter-se como o principal destino, representando 22% do valor das vendas.

Em termos de produtos exportados, devido a preços mais elevados, apesar de uma ligeira queda nos volumes, as azeitonas e o azeite foram os bens cujo valor mais aumentou em termos anuais (51%, 615 milhões de euros).

As importações agroalimentares da UE atingiram em março 13,5 mil milhões de euros, um recuo homólogo de 10% e uma subida em cadeia de 2%, com o Brasil, o Reino Unido e a Ucrânia no pódio dos exportadores para o bloco europeu.

IG // EA

Lusa/Fim