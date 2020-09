"Os resultados de 2020 foram os melhores de sempre nos exames de Português NEWL (National Examination in World Languages), a nível nacional nos EUA, e em comparação com as outras línguas (Árabe, Coreano e Russo)", lê-se numa nota de imprensa divulgada hoje em Lisboa.

A nota, que cita uma missiva enviada pelo American Councils for International Education (AC), afirma que esta entidade "referiu o importante contributo do Camões, I.P. e da FLAD -- Fundação Luso-americana para o Desenvolvimento para as inscrições de alunos do ensino básico e secundário, que realizaram os exames a partir de suas casas devido à covid-19".

No comunicado de imprensa, lê-se ainda que "segundo o American Council, os apoios do Camões, da FLAD e do Ministério dos Negócios Estrangeiros de Portugal têm garantido que os estudantes de língua portuguesa nos EUA, independentemente da sua capacidade para pagar o exame, possam demonstrar os seus conhecimentos linguísticos e aptidões culturais num exame nacional de proficiência rigoroso e com critérios de qualidade assegurados pelo College Board, cobrindo todas as competências comunicativas".

Apesar de salientar que houve um menor número de alunos devido à pandemia, o AC informou ainda que três em cada quatro alunos que fizeram o teste tiveram a nota máxima.

