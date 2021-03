"Faço um apelo urgente ao Governo, para que crie condições de segurança sanitária a todos os cidadãos de Timor-Leste que não sendo de Covalima foram em serviço para a região e aí estão retidos até agora", afirmou à Lusa o líder do maior partido do executivo.

"É uma questão urgente. Devem ser retirados para as suas zonas, especialmente Díli, onde devem cumprir os 14 dias de quarentena à chegada", sublinhou.

Mari Alkatiri disse que o Governo "não pode continuar a manter essas pessoas na região, em condições sanitárias precárias" e, por isso, deveria organizar o seu regresso aos locais de origem.

Segundo explicou "há várias pessoas nessas condições" que precisam de sair de Covalima e que, sem solução, podem ser tentados a atravessar a cerca sanitária irregularmente, o que causaria mais riscos.

"Para evitar que haja tentativa de sair irregularmente, é necessário que sejam retiradas de forma organizada e com segurança sanitária, com garantia de que terão que cumprir 14 dias de quarentena em infraestruturas definidas pelo Estado, como está determinado nas regras do estado de emergência", afirmou.

Sobre o fornecimento de bens essenciais para esta região do país, onde foram detetados dois surtos de 10 casos em duas aldeias, Mari Alkatiri disse que o Governo está a considerar apoio humanitário e a abertura controlada da fronteira terrestre para que "possa entrar carga vinda da Indonésia".

Timor-Leste tem atualmente 23 casos ativos da covid-19.

