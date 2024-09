Nabiam fez esta observação em declarações perante militantes do Fórum da Salvação da Democracia (FSD), uma plataforma criada entre o Movimento para a Alternância Democrática (Madem G-15) e a Aliança Kumba Lanta, integrada pelo Partido da Renovação Social (PRS) e pela Assembleia do Povo Unido -- Partido Democrático da Guiné-Bissau (APU-PDGB).

O Madem que faz parte deste fórum é a ala leal ao coordenador do partido, Braima Camará. Existe uma outra ala do mesmo partido, liderada por Satu Camará e que é fiel ao Presidente da Guiné-Bissau, Umaro Sissoco Embaló, entretanto, incompatibilizado com Braima Camará.

A partir de hoje, Nabiam assume a coordenação do FSD, criado em março passado, para, entre outros, lutar pela "restauração da democracia", que diz estar em perigo a partir do momento em que o Presidente guineense dissolveu o parlamento, em dezembro de 2023.

No seu discurso, o ex-primeiro-ministro voltou a desferir ataques à forma como Sissoco Embaló tem gerido a Guiné-Bissau e questionou a razão deste se enervar com as críticas de dirigentes timorenses sobre a situação no país.

O líder do Governo de Timor-Leste, Xanana Gusmão, disse, recentemente, numa entrevista à Lusa, que a Guiné-Bissau passou de golpes de Estado para golpes presidenciais e o secretário-geral da Frente Revolucionária do Timor-Leste Independente (Fretilin), Mari Alkatiri, declarou que a "força da droga é que atua" no país.

"O que disseram Xanana e Alkatiri é a pura realidade do nosso país. Não disseram nada que não esteja a acontecer neste momento na Guiné-Bissau. Não há droga? Não há golpes constitucionais? Quem está a praticar estes golpes?", questionou Nuno Nabiam.

A estas perguntas, os presentes respondiam: "Sissoco Embaló".

O ex-primeiro-ministro guineense e líder da APU-PDGB defendeu que os dirigentes do país "apenas devem corrigir o que está mal" e abster-se de rebater críticas.

"Xanana é do nível de Amílcar Cabral, atacá-lo é uma vergonha para nós", afirmou Nuno Nabiam, em alusão ao fundador das nacionalidades guineense e cabo-verdiana.

Em reação às críticas de Xanana Gusmão e Mari Alkatiri, o Presidente guineense lamentou que tenham ocorrido por se tratar de um país irmão.

Contudo, Sissoco Embaló colocou em causa as capacidades de Xanana Gusmão, dizendo que "toda a gente sabe que se esquece", e de Alkatiri, referindo-se à sua idade.

