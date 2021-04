"É uma honra ter sido nomeado por todas as instituições da economia social para receber este prémio que decidiram atribuir", disse José António Vieira da Silva na cerimónia de entrega do prémio.

Para o ex-ministro da Solidariedade e Segurança Social, a União Europeia necessita de um "verdadeiro plano de ação para a economia social", com instrumentos de apoio financeiro que ajudem a consolidar o setor e no âmbito do qual o setor não seja discriminado no acesso às políticas públicas.

Na sessão de abertura da sessão, o secretário de Estado da Segurança Social, Gabriel Bastos, sublinhou que, com este prémio, "é todo o setor que expressa uma palavra de gratidão e de justíssimo reconhecimento" a Vieira da Silva, "alguém comprometido com a causa pública" e que dedicou mais de 20 anos "à linha da frente da economia social".

No encerramento, o presidente da Cooperativa António Sérgio, Eduardo Graça, frisou que Vieira da Silva "tem contribuído para iluminar os caminhos deste setor pela sua reflexão e ação política".

A vencedora do prémio na categoria de Inovação e Sustentabilidade foi a Espaço T - Associação para o Apoio à Integração Social e Comunitária, com o projeto de palcos para a inclusão.

Diana Andreia Santos Queirós venceu na categoria de Estudos e Investigação, pela sua tese de mestrado sobre a "Relação entre Cultura e a Satisfação no Trabalho nas Organizações da Economia Social: um estudo em IPSS da Área Metropolitana do Porto", enquanto a vencedora da categoria Estudos e Investigação na Lusofonia recaiu sobre Deborah Nicchio Sathler, pela monografia "30 anos de gravação de Madalena do Jucu: perspetivas históricas e novos alcances".

O Agrupamento de Escolas Caldas de Vizela venceu a categoria Trabalhos de Âmbito Escolar, com o projeto 'Lápis Solidário'.

Na categoria de Trabalhos Jornalísticos, a vencedora foi a jornalista da SIC Catarina Marques, com a reportagem "O todo é maior do que a soma das partes".

O prémio Honra à Capacidade Empreendedora foi atribuído a Frederico Cruzeiro Costa, presidente da SEAcoop, e a Salvador Mendes de Almeida, presidente da Associação Salvador.

