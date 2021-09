Ex-diretor da secreta começa a ser ouvido em Maputo

O antigo diretor do Serviço de Informações e Segurança do Estado (SISE), serviços secretos moçambicanos, Gregório Leão chegou hoje às tendas especiais em que funciona o Tribunal Judicial da Cidade de Maputo para o julgamento do caso das "dívidas ocultas", sendo o penúltimo dos 19 arguidos a ser ouvido.