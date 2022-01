Ex-diretor da Polícia Judiciária Militar Luís Vieira condenado a quatro anos de prisão

O antigo diretor da Polícia Judiciária Militar Luís Vieira foi hoje condenado pelo Tribunal Judicial de Santarém a quatro anos de prisão, com execução suspensa por igual período, no processo do furto e recuperação de armamento dos paióis de Tancos.