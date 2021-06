"No âmbito de inquérito dirigido pelo Ministério Público do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP), no qual se investigam factos suscetíveis de integrarem a prática de crimes de tráfico de influências e/ou corrupção, estão a decorrer, no dia de hoje, dez buscas", refere uma nota publicada na página da Internet do DCIAP.

Segundo o Ministério Público (MP), as diligências, a cargo da Unidade Nacional de Combate à Corrupção (UNCC) da PJ, decorrem na sede de uma sociedade comercial, em departamentos de contratação pública de diversos municípios, numa empresa pública de gestão de águas e em habitações nas zonas de Penafiel e Guimarães.

O MP avança que no inquérito investigam-se "factos relacionados com a celebração, por ajuste direto, de aquisição de serviços entre uma sociedade comercial e os referidos municípios e a empresa pública".

"À data, a sociedade adjudicatária seria gerida e controlada de facto pelo sócio-gerente anterior, o qual exercia então funções de chefe de gabinete ministerial", refere o MP, sem precisar o nome.

O MP indica ainda que este antigo chefe de gabinete ministerial "usaria a sua influência decorrente do cargo para conseguir a celebração por ajuste direto, tirando benefícios monetários através de outra sociedade comercial, que igualmente controlava".

