"O campeonato Europeu de ginástica artística masculina será realizado de 9 a 13 de dezembro, seguido pelos da ginástica artística feminina de 17 a 20 de dezembro", escreveu a Federação Europeia em comunicado.

A competição masculina já estava prevista para Bacu, no Azerbaijão, no fim de maio, contudo a feminina mudou de anfitrião, já que iria decorrer em Paris, no mesmo mês: ambas foram suspensas, como boa parte do desporto internacional, devido ao novo coronavírus.

Segundo o organismo europeu, o formato das provas, bem como as suas implicações na qualificação olímpica para Tóquio2020 não sofrem modificações.

"Essas decisões foram tomadas de acordo com o estado atual das informações disponíveis das nossas federações nacionais e sobre a situação na Europa. Nesta fase, pensamos que é possível organizar estes eventos no outono", explicou o presidente do organismo europeu, Farid Gayibov.

Apesar do otimismo, o dirigente assumiu que o organismo vai "continuar a avaliar a situação nos próximos meses", admitindo que se as condições epidemiológicas de Bacu se deteriorarem haverá "uma reação" de acordo com os factos.

O campeonato da Europa de ginástica rítmica foi remarcado para 26 a 29 de novembro, em Kiev, conforme planeado originalmente.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 385 mil mortos e infetou mais de 6,5 milhões de pessoas em 196 países e territórios.

