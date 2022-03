O euro estava a ser negociado por volta das 09:20 em Lisboa a 1,0860 dólares, mas um pouco antes tinha estado a 1,0822 dólares, menos um cêntimo que no fecho de sexta-feira (1,09 dólares).

A aversão ao risco provocada pela guerra na Ucrânia, que os mercados descartam que termine rapidamente, está a conduzir os investidores para o dólar, o iene ou o franco suíço.

Pela primeira vez desde 2015, por vezes pagou-se menos de um franco suíço por um euro.

Os países da União Europeia (UE) estão a considerar como uma das opções para um futuro pacote de sanções contra a Rússia deixar de comprar gás e petróleo à Rússia, mas a tomada desta decisão estaria condicionada à união dos Estados membros.

Os EUA e o Japão estão também a considerar a suspensão das importações de petróleo russo.

O Conselho do Banco Central Europeu (BCE) reúne-se na quinta-feira para discutir a política monetária na zona euro.

O BCE deixou a porta aberta no início de fevereiro para uma subida de taxas de juro este ano, mas a guerra na Ucrânia atenuou as expectativas nos mercados, que esperam que o BCE espere até ao final do ano antes de dar este passo, o que também coloca uma pressão descendente sobre o euro.

Até agora, o BCE tem favorecido uma normalização cautelosa da política monetária e espera que a inflação aumente ainda mais devido ao aumento dos preços da energia provocado pela guerra na Ucrânia.

