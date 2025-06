A notícia de que Eurico Brilhante Dias foi a escolha de José Luís Carneiro para voltar a ser líder parlamentar do PS foi avançada por alguns órgãos de comunicação social no dia de hoje e confirmada entretanto à agência Lusa por fonte oficial do partido.

A eleição da nova direção da bancada só vai realizar-se depois das diretas internas de sexta-feira e sábado, que vão eleger o candidato único José Luís Carneiro como novo líder do PS, na sequência da demissão de Pedro Nuno Santos do cargo de secretário-geral socialista após a pesada derrota eleitoral do partido nas legislativas.

Na lista da direção da bancada, à qual à agência Lusa teve acesso, e que é liderada por Eurico Brilhante Dias, mantêm-se nomes da anterior liderança como António Mendonça Mendes, João Torres, Mariana Vieira da Silva, Marina Gonçalves, Pedro Delgado Alves, Luís Graça ou Ana Paula Bernardo.

Entre os novos nomes na futura direção da bancada socialista estão Pedro Sousa, Porfírio Silva, Rui Santos, Júlia Rodrigues e Luís Testa.

Com o início da nova legislatura e ainda sem as eleições realizadas, Pedro Delgado Alves assumiu de forma interina o lugar de líder parlamentar do PS.

