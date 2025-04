Redação, 20 abr 2025 (Lusa) - O Bayer Leverkusen empatou hoje fora com o St. Pauli (1-1), no jogo de encerramento da 30.ª jornada da Liga alemã de futebol, ficando a oito pontos do líder Bayern Munique, que venceu no sábado o Heidenheim.