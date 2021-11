"Posso confirmar que o Governo enviou hoje [terça-feira] uma notificação ao Congresso a informar a retirada das FARC da lista de organizações terroristas", destacou a fonte parlamentar norte-americana à agência AFP.

Esta decisão surge na véspera do quinto aniversário da assinatura do acordo de paz que terminou com a guerra na Colômbia.

O porta-voz da diplomacia norte-americana, Ned Price, tinha apenas adiantado anteriormente que seria divulgada uma "nota sobre os próximos passos" dados por Washington relativamente às FARC.

Esta guerrilha marxista integra desde 1997 a lista negra dos Estados Unidos, que permite aplicar sanções financeiras e diplomáticas contra certos grupos e os seus membros.

Em 24 de novembro de 2016, as FARC assinaram um acordo de paz com o então presidente colombiano, Juan Manuel Santos, na sequência de negociações que decorreram em Cuba.

Considerada a guerrilha mais poderosa da América Latina, com 13 mil combatentes, as FARC têm vindo a desmembrar-se, embora a paz continue frágil naquele país, que está ainda dividido e sujeito à violência.

Os antigos combatentes formaram um partido político -- Comunes -- que não tem expressão até agora.

"O processo de paz e a assinatura do acordo há cinco anos representaram uma verdadeira viragem para o longo conflito colombiano", tinha destacado o porta-voz da diplomacia norte-americana.

Ned Price salientou que o acordo "encerrou cinco décadas de conflito" e permitiu colocar a Colômbia "no caminho de uma paz justa e duradoura".

"Fizemos tudo para a preservar. Continuamos totalmente comprometidos em trabalhar com os parceiros colombianos na implementação do acordo de paz", garantiu.

